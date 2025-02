Prosus comprará Just Eat Takeaway por 4,1 bilhões de euros para criar campeão de entregas na UE

O Prosus concordou em comprar o Just Eat Takeaway.com por 4,1 bilhões de euros em dinheiro para criar o quarto maior grupo de entrega de alimentos do mundo e "campeão" do setor na União Europeia, segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira, 24. A oferta foi aprovada de forma unânime pelos conselhos de Gerenciamento e de Supervisão da Just Eat Takeaway.com, mas ainda está sujeito à aprovação de órgãos reguladores.

De acordo com o grupo global de investimentos, o acordo condicional oferece 20,30 euros por ação em dinheiro para os investidores da empresa holandesa, o que representa um prêmio de 49% sobre o preço médio ponderado do volume de três meses das ações e prêmio de 22% sobre sua alta no período.