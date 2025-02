Petrobras: Campo de Búzios atinge marca histórica de 800 mil barris de óleo produzidos por dia

O campo de Búzios, localizado no pré-sal da bacia de Santos, atingiu nesta segunda-feira, 24, o recorde de 800 mil barris de óleo produzidos diariamente. Búzios, que entrou em operação em 2018, é o segundo campo em volume de produção no País, atrás apenas do campo de Tupi.

A marca histórica de Búzios foi alcançada após a chegada da sexta plataforma do campo, a FPSO Almirante Tamandaré, que iniciou sua operação em 15 de fevereiro.