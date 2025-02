Ouro fecha em alta e renova recorde com tensões geopolíticas e tarifas de Trump

Nesta segunda, o ouro para abril fechou com alta de 0,33%, a US$ 2.963,20 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

O ouro voltou a ganhar força e renovou recorde de fechamento nesta segunda-feira, 24, à medida que permanecem as tensões entre a Europa e os Estados Unidos desde o início das negociações de paz na guerra com a Ucrânia. O metal dourado é impulsionado também pelos temores de imposição de novas taifas pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

Nesta segunda, líderes da Europa e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, visitaram a capital da Ucrânia para demonstrar apoio ao país no terceiro aniversário da guerra contra a Rússia. A data acontece no momento em que a continuidade do apoio dos EUA, o principal financiador de Kiev no conflito, está em xeque por causa do governo Trump.

Além disso, o republicano assinou um memorando na última sexta-feira, 21, orientando seu governo a avaliar a imposição de tarifas sobre parceiros comerciais que cobram impostos e regulamentações contra empresas americanas de tecnologia.

Assim, os contratos futuros de metal dourado se beneficiaram das tensões geopolíticas e comerciais, o que impulsiona a demanda por ativos porto-seguro - principalmente com os temores de que os EUA possam retirar seu apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia - afirma a ANZ Research.