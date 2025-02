Isa Energia: lucro líquido cai 10% no 4º trimestre

A Isa Energia registrou lucro líquido de R$ 810,1 milhões no quarto trimestre de 2024, redução de 10,0% em comparação com o mesmo intervalo do ano anterior. Em 12 meses, a empresa alcançou lucro de R$ 2,076 bilhões, elevação de 6,9% em base anual de comparação.

O resultado é explicado por eventos não recorrentes relacionados ao provisionamento de R$ 69,6 milhões referentes ao processo no qual acionistas da Empresa Paulista de Transmissão de Energia Elétrica (EPTE) pleiteiam a nulidade da incorporação ou a declaração do direito de recesso com o pagamento de reembolso de suas ações. Além disso, a empresa registrou um aumento de 42,7% nas despesas com depreciação, que somaram R$ 242,4 milhões no quarto trimestre do ano passado.