Ibovespa opera indefinido e tenta defender os 127 mil pontos com Vale e NY

De um lado, está a valorização dos índices de ações norte-americanos, após duas quedas seguidas em Wall Street e a elevação de cerca de 0,10% do petróleo no exterior. De outro, está o minério de minério de ferro, que fechou com queda de 0,77% hoje em Dalian, na China, e a piora nas projeções de inflação no boletim Focus do Banco Central.

Na semana de divulgações de indicadores e balanços com força para mexer com os negócios, o Ibovespa altera leve alta com moderada queda no inicio da sessão desta segunda-feira, 24, em meio a vetores difusos.

Já na Europa, as bolsas têm sinais distintos após o conservador Friedrich Merz, do União Democrática Cristã (CDU), vencer ontem as eleições parlamentares da Alemanha.

No geral, pontua Rodrigo Ashikawa, economista da Principal Claritas, os ativos operam no zero a zero. "Tivemos eleição na Alemanha sem surpresas, enquanto a semana terá divulgações importantes como o PCE índice de inflação e o PIB do quarto trimestre dos Estados Unidos, além do balanço da Nvidia", cita.

No Brasil, Ashikawa menciona a nova rodada de deterioração nas expectativas para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deste ano e do seguinte. Amanhã, sairá o IPCA-15 de fevereiro, para o qual espera-se aceleração. "Deve vir com um qualitativo ainda ruim", estima.

No Focus, a mediana para o IPCA de 2025 subiu de 5,60% para 5,65% - 1,15 ponto porcentual acima do teto da meta, de 4,50%. Foi a 19% semana seguida de elevação. Para 2026, avançou de 4,35% para 4,40%, enquanto as estimativas para a taxa Selic ficaram inalteradas, com a deste ano permanecendo em 15,00%. "Mas as estimativas de IPCA para 2027 e 2028 não pioraram, ficaram estáveis", pondera. As projeções seguiram em 4,0% (2027) e cedeu de 3,80% para 3,79% (2028).