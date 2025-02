Curva ganha inclinação com receio fiscal no radar antes de IPCA-15

O estresse na curva de juros doméstica se acentuou à tarde, com o mercado entendendo que o pronunciamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, marcado para as 20h30 desta segunda-feira, tende a trazer mais dúvidas sobre a sustentabilidade fiscal do País. O Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) apurou que a equipe econômica enviará ao Congresso um ajuste para que o programa Auxílio-Gás fique dentro das regras do arcabouço. Há também receio de maior pressão inflacionária, na véspera da divulgação do IPCA-15 e após notícias sobre liberação do FGTS e alertas do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, sobre Caged.

A taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 subiu para 14,650%, de 14,503% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 avançou para 14,580%, de 14,373%, e o para janeiro de 2029 subiu para 14,470%, de 14,293% no ajuste anterior.