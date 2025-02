Cooperativa Copercampos tem queda de 4,7% no faturamento em 2024

A Copercampos, cooperativa agroindustrial com sede em Campos Novos (SC) e atuação nos setores de grãos, sementes, suínos, aves e varejo, encerrou 2024 com faturamento de R$ 4,287 bilhões, queda de 4,7% em relação ao ano anterior. A receita operacional líquida totalizou R$ 4,189 bilhões, segundo nota divulgada após a 54ª Assembleia Geral Ordinária (AGO), realizada na quarta-feira passada (19). Apesar da retração no faturamento, as sobras líquidas atingiram R$ 95,968 milhões, o maior valor já registrado pela cooperativa.

A diretoria aprovou a distribuição de 15% das sobras aos associados, totalizando R$ 14,4 milhões, com pagamento programado para 15 de abril. Os 85% restantes, equivalentes a R$ 81,5 milhões, foram destinados à capitalização e investimentos. "Tivemos uma boa receita no ano, acima até do que projetamos no início de 2024 e, com um trabalho voltado à redução de custos, conseguimos um excelente resultado líquido e um ótimo valor em sobras, demonstrando nossa transparência e eficiência na gestão da cooperativa", afirmou o diretor-presidente Luiz Carlos Chiocca em nota.