Ceron: tem equipe muito técnica trabalhando em reforma da renda para que não haja distorções

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse nesta segunda-feira, 24, que a proposta da ampliação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil está sendo trabalhada por uma equipe "muito técnica" e rejeitou a avaliação de que a compensação do benefício pela tributação dos chamados super ricos irá gerar impactos para grandes empresas que já recolhem tributos de forma "adequada".

"Já adianto que não, não há nenhum impacto para os grandes grupos de pessoas jurídicas, para aqueles que já recolhem de forma adequada. Enfim, tudo isso vai ser levado em consideração para garantir uma tributação mínima sobre lucros das pessoas físicas, tentando equilibrar também para não gerar uma distorção na Pessoa Jurídica. Terão todos esses cuidados para que seja eficiente e não gere distorções", afirmou Ceron em entrevista à revista Exame transmitida ao vivo.