Ceron: MP para liberar crédito extraordinário do Plano Safra deve ser publicada até amanhã

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse que a medida provisória (MP) que libera crédito extraordinário para retomar os financiamentos por meio do Plano Safra deve ser publicada no Diário Oficial da União (DOU) entre esta segunda-feira, 24, e a terça-feira, 25. Os pagamentos haviam sido suspensos na semana passada.

Os créditos extraordinários vão ser contabilizados "normalmente" no resultado primário do Governo Central, com impacto no limite global das despesas previstas no limite do arcabouço fiscal.