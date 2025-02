Bolsas da Europa fecham mistas com ações de defesa em destaque após eleição na Alemanha

As bolsas europeias fecharam em território misto nesta segunda-feira, 24, à medida que investidores digeriam a vitória da aliança conservadora nas eleições parlamentares da Alemanha, realizadas no domingo. O DAX, referencial do mercado alemão, avançou com ajuda do conglomerado de defesa Rheinmetall.

Já a aceleração da taxa de inflação anual ao consumidor da zona do euro limitou os ganhos no mercado acionário europeu.