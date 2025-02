Após abertura em queda, dólar opera perto da estabilidade em dia de agenda fraca

Depois de uma abertura em baixa, o dólar ganhou algum fôlego e oscila perto da estabilidade na manhã desta segunda-feira, 24, já com viés de alta, como ocorre com seus pares no exterior. A última semana de fevereiro ainda é de agenda relativamente escassa, mas reserva indicadores de inflação importantes no Brasil e nos Estados Unidos, como o PCE norte-americano e o IPCA-15 brasileiro.

De acordo com Diego Costa, head de câmbio para o Norte e Nordeste da B&T Câmbio, o real tem mostrado um desempenho melhor que alguns dos seus pares principalmente por que o Brasil tem ficado de fora das discussões em torno da tarifação das exportações americanas. Apesar disso, diz, o mercado segue atento aos movimentos dos EUA e aguarda a divulgação de indicadores econômicos importantes aqui e no mercado americano.