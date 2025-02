Anfavea anuncia Igor Calvet como primeiro presidente contratado do mercado

A Anfavea, entidade que representa as montadoras instaladas no Brasil, anunciou nesta segunda-feira, 24, a nomeação de Igor Calvet como seu novo presidente executivo. É um passo considerado histórico na governança da entidade. Ao invés de um presidente indicado pelas marcas associadas, a associação passa a ser representada por um executivo de mercado contratado. O atual presidente da Anfavea, Márcio de Lima Leite, deixará o cargo em 21 de abril e iniciará imediatamente o processo de transição com Calvet.

"Essa mudança representa um avanço fundamental na governança da Anfavea. A decisão de nomear um presidente executivo de mercado reforça nosso compromisso com a profissionalização e modernização da entidade, fortalecendo nossa representatividade e aprimorando o diálogo com os diferentes interlocutores do setor automotivo e do governo", comentou Leite em comunicado.

Com experiência em políticas industriais, comércio exterior e inovação, Calvet já atuou no ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, onde foi secretário de desenvolvimento e competitividade industrial. Também foi presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). Após deixar o setor público, foi contratado pela Anfavea em outubro 2023, passando a atuar como diretor executivo da associação das montadoras. Graduado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília (UnB), Calvet é mestre e doutorando em Ciências Políticas pela mesma instituição. Sua experiência no setor público e articulação institucional é considerada fundamental pela entidade no fortalecimento de sua representatividade.