'Acreditamos que nós vamos novamente cumprir', afirma Ceron, sobre meta fiscal em 2025

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse nesta segunda-feira, 24, que a equipe econômica acredita que vai cumprir a meta fiscal este ano. O alvo do governo é um déficit primário zero, com tolerância de 0,25 ponto porcentual do Produto Interno Bruto (PIB) para mais ou menos.

"Nós temos um histórico de cumprimento das metas", disse Ceron, em uma entrevista ao vivo à Exame. "O mercado hoje estima 0,6% do PIB de déficit, enquanto nós estimamos que é possível cumprir, acreditamos que nós vamos novamente cumprir."