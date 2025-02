Vender reserva de ouro não ajudaria EUA a pagar suas contas, diz estrategista

Os Estados Unidos estão sentados em uma pilha de ouro, mas vender a reserva do metal precioso não ajudaria muito o governo federal a pagar suas contas. Alguns estão questionando a quantidade de ouro que os EUA realmente possuem depois que Elon Musk, o CEO da Tesla e "funcionário especial do governo" que está ajudando o Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês) do presidente Donald Trump, publicou a seguinte no X a seguinte frase: "Quem está confirmando que o ouro não foi roubado de Fort Knox? Talvez ele esteja lá, talvez não. Esse ouro é propriedade do público americano! Queremos saber se ele ainda está lá".

Trump respondeu a essa publicação em uma entrevista no Air Force One, dizendo: "Vamos entrar em Fort Knox, o lendário Fort Knox, para ter certeza de que o ouro está lá". Ele acrescentou que "se o ouro não estiver lá, ficaremos muito chateados". O republicano afirmou na quinta-feira que planeja ir a Fort Knox em algum momento.

De acordo com o Federal Reserve (Fed), os EUA detêm atualmente cerca de 261,5 milhões de onças de ouro em geral, com porções consideráveis armazenadas em cofres em Denver e West Point, bem como uma parte no Fed Bank de Nova York. Portanto, a quantidade total de ouro de propriedade dos EUA vale um pouco mais de US$ 770 bilhões a preços atuais. Todavia, o valor contábil da participação do governo no ouro é de apenas US$ 42,22 a onça-troy. Isso remonta à década de 1970, quando o governo do presidente Richard Nixon estabeleceu esse preço para o ouro como forma de enfraquecer o dólar e conter a inflação. De fato, a mudança para que o ouro seja marcado a mercado só pode ser feita por meio de uma lei do Congresso. Três membros republicanos da Câmara apresentaram um projeto de lei em 2023 para reavaliar a commodity aos preços atuais. Não está claro se isso ganhará força mais uma vez.