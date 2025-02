Pesquisa aponta pessimismo cearense na maioria dos indicadores econômicos

No bimestre entre janeiro e fevereiro, as previsões para a economia brasileira se deterioraram e o pessimismo cresce . Isso é o que aponta o Índice Expectativas Econômicas (IEE).

A pesquisa é promovida pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE) em parceria com o Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE) e capta as perspectivas de profissionais dos diversos segmentos da economia cearense.

Conforme a metodologia, cada uma das variáveis analisadas gera três índices: de percepção presente, futura e de expectativa geral. A pesquisa pontua de zero a 200 pontos as variáveis analisadas, sendo abaixo de 100 pontos uma perspectiva pessimista, enquanto acima disso representa uma análise otimista.