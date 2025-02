Leilão do Trem Intercidades é antecipado para este ano; SPI prevê 11 leilões em 2025

Inicialmente previsto para 2026, o leilão do Trem Intercidades (TIC) Eixo Oeste - que vai ligar a capital paulista ao município de Sorocaba - deve ocorrer no quarto trimestre deste ano, informa o secretário de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, ao Broadcast Político. Com a mudança, o governo de São Paulo agora tem 11 leilões previstos em 2025, estimando cerca de R$ 72,64 bilhões em investimento total. "Se conseguirmos fazer os leilões do lote Alto Tietê (linhas 11, 12 e 13 da Companhia de Trens Metropolitanos, a CPTM) e lote ABC Guarulhos (linhas 10 e 14 da CPTM) sem percalços, conseguimos manter essa data", disse Benini. "É o pipeline de projetos. O Alto Tietê já está com leilão marcado. O ABC Guarulhos já está em audiência pública. Então, está tudo encaminhado para fazermos as audiências do TIC no 2º trimestre."

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com estudos sendo realizados pela International Finance Corporation, do Banco Mundial, a concessão seguirá o padrão de 30 anos, com investimento estimado em R$ 10 bilhões. Falta apenas fechar as datas ao final do ano, segundo a secretaria.

Antes, outras dez licitações de concorrência internacional devem ocorrer. Na maioria, o critério de julgamento será o maior desconto na contraprestação fixa e no aporte do Estado. Já a variável será baseada na disponibilidade de estrutura e serviços pela concessionária. CPTM: Lote Alto Tietê - R$ 12,5 bilhões O leilão está previsto para 28 de março. O modelo estipula o custeio de gastos administrativos, mão de obra, limpeza, manutenção e energia elétrica. O projeto prevê a construção de oito novas estações (três na Linha 11-Coral e cinco na Linha 13-Jade), reconstrução de quatro e a ampliação de cinco. Municípios como Guarulhos, Suzano e Mogi das Cruzes serão contemplados. Para usuários, as tarifas seguirão o valor determinado pelo governo, atualmente fixadas em R$ 5,20.

Rodovias: Lote Paranapanema - R$ 4,7 bilhões A arrematação deve ocorrer em julho, prevendo construção de duplicações, passarelas, acostamentos, marginais, pontos de ônibus e dispositivos em desnível e nível. Já a receita tarifária deve ser de R$ 11,7 bilhões, com R$ 14,77 para pista simples e R$ 20,68 para pista dupla, com base nos valores de 2024. Balsas - R$ 1,2 bilhão

Trata-se da concessão patrocinada de 14 balsas, sendo oito operadas pelo Departamento Hidroviário - incluindo Santos-Guarujá, Bertioga-Guarujá e São Sebastião-Ilha Bela, três da Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae), que atende a Região Metropolitana de São Paulo e três na região do Vale do Paraíba. Com leilão previsto ainda para o segundo trimestre, o projeto prevê 48 novas embarcações. O lucro se dará em relação à tarifa cobrada dos usuários e à contraprestação pecuniária ao parceiro privado. 143 unidades de ensino - R$ 1,7 bilhão

O governo selecionou as escolas públicas com melhor desempenho acadêmico e infraestrutura - correspondendo a 2,55% da rede estadual - para a iniciativa privada assumir a gestão da manutenção, limpeza, alimentação, segurança, materiais escolares, equipamentos, entre outros. Segundo o governo, diretores e professores não serão poderão ser desligados. A hasta também deve ocorrer no segundo trimestre de 2025. Centro Administrativo Campos Elíseos - R$ 4,7 bilhões Após o pregão, que deve ocorrer no terceiro trimestre deste ano, a concessionária também será responsável por negociar as desapropriações de imóveis residenciais e comerciais da região. Com as obras, pretende-se revitalizar o centro e o parque Princesa Isabel.