Vamos oficiar TCU nesta sexta-feira sobre questão do Orçamento e Plano Safra, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, frisou nesta sexta-feira, 21, a necessidade de aprovação do Orçamento de 2025 ao comentar a suspensão das linhas de crédito com juros equalizados do Plano Safra 2024/2025. Haddad contou ter enviado um ofício às lideranças da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) para comunicar que o governo vai oficiar ainda nesta sexta o Tribunal de Contas da União (TCU) para explicar o problema gerado pela não aprovação da peça orçamentária até o momento.

"Nós não queremos que tenha nenhuma descontinuidade", disse Haddad em entrevista ao ICL Notícias, reforçando que é preciso aprovar o Orçamento para garantir as linhas do Plano Safra. "Em geral, a gente compensa o aumento da Selic para não comprometer a produção. O problema de hoje é que orçamento ainda não foi aprovado", sublinhou.