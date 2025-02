Trump estuda tarifas para compensar impostos estrangeiros sobre empresas de tecnologia

"O que eles estão fazendo conosco em outros países é terrível com o digital", disse Trump no Salão Oval.

O memorando orienta o escritório do Representante de Comércio dos EUA a renovar as investigações tarifárias iniciadas durante o primeiro mandato de Trump em países que impõem impostos sobre serviços digitais, de acordo com um informativo fornecido pelo governo. Esses países incluem algumas nações membros da União Europeia, bem como o Canadá, a Índia e outros.