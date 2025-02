STF considera inconstitucional trechos da Lei do ICMS no Ceará

Supremo Tribunal Federal (STF) / Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

Além disso, o regime especial do ICMS aplicado pelo Governo do Ceará a alguns setores segue válido, exceto para telemarketing, permitindo alterações do tributo via decreto, em vez de aprovação na Alece. O aumento da alíquota do imposto de 18% para 20% também foi considerado constitucional.

O POVO entrou em contato com a Casa Civil, do Governo do Estado, solicitando esclarecimentos e questionando os próximos passos a serem adotados pela gestão, se muda algo em relação ao que já foi aplicado ou se alterações ocorrerão a partir da decisão, mas não houve retorno até a publicação desta matéria. Um dos artigos que foi julgado como inconstitucional é o artigo 2º, no parágrafo V, alínea “a”. Este tratava que, por decreto, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), poderia definir quem pagaria a cobrança do ICMS antecipadamente na fronteira. Com a alteração, a definição ou não do pagamento só ocorrerá por dispositivos legais aprovados na Alece. O governador, também, não definirá mais quando o ICMS será cobrado de forma antecipada ou adiada no Estado. O advogado contratado pelo PDT para o ajuizamento da ADI, Hugo Segundo, explicou que, antes, ficava a cargo do Estado “dar para uns e não para outros, sem passar pelo crivo da Assembleia”. Agora as mudanças serão por lei.

Outra alteração que só se realizará pela legislação é o benefício ou incentivo fiscal do ICMS para empresas de telemarketing; diferentemente de outros setores, que continuarão aptos a mudanças de alíquotas via decretos do Governo do Estado. Apesar de Hugo ter dito que as situações são violação da legalidade, o STF não acolheu o argumento. Ficou decidido, ainda, que a Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) não pode cancelar o Cadastro Geral da Fazenda (CGF) de empresas devido à inadimplência, isto é, ao “não pagamento do auto de infração, quando for o caso”. Por outro lado, a Sefaz-CE pode cancelar o CGF por outros motivos, como já ocorre normalmente. “Era isso que a gente queria. Então, nesse ponto, embora tenha colocado ‘em parte’, a vitória foi integral, porque o que nós queríamos não era que não fosse cancelado o CGF de ninguém, mas que ele não fosse cancelado como forma de cobrança. (...) Nessa parte aí também foi vitoriosa a ADI”, acrescentou Hugo Segundo.