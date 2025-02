Senado dos EUA aprova resolução orçamentária após noite de 'maratona de votações'

Os republicanos do Senado dos Estados Unidos deram o primeiro passo nesta sexta-feira, 21, para garantir novos recursos para a segurança de fronteiras e as Forças Armadas. A medida foi aprovada após os democratas forçarem os parlamentares do partido do presidente dos EUA, Donald Trump, a votar durante toda a noite em emendas consideradas polêmicas no Capitólio.

O Senado aprovou o plano orçamentário republicano, que prevê US$ 342 bilhões em gastos - com cortes no mesmo valor - ao longo de quatro anos.