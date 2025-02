Preços da alface e da batata caem no atacado em janeiro, aponta Conab

Os preços da alface e da batata registraram queda em janeiro no atacado das principais Centrais de Abastecimento (Ceasas) do País. As informações estão no 2º Boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort), divulgado nesta sexta-feira, 21, pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

A pesquisa da Conab considera as cinco hortaliças (batata, cenoura, cebola, tomate e alface) e as cinco frutas (laranja, banana, mamão, maçã e melancia) com maior representatividade na comercialização nas principais Ceasas do País e que registram maior destaque no cálculo do índice de inflação oficial (IPCA).