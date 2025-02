Petroleira Seacrest pede recuperação judicial com dívida de R$ 3,3 bilhões

A Seacrest Petroleo entrou com um pedido de recuperação judicial no Tribunal de Justiça de São Paulo, com dívidas que somam R$ 3,3 bilhões. O recurso se deu após um pedido liminar de bloqueio de bens feito pela Houlihan Lokey Assessoria Financeira, credora da companhia, no valor de cerca de R$ 3 milhões. Outro fator de pressão foram as discussões com a Petrobras, que derrubou na Justiça uma liminar que a impedia de cobrar uma fatura de US$ 70 milhões.

A companhia relata que a elevação dos custos operacionais, atrelada à queda do preço do petróleo, tanto no mercado nacional quanto internacional, reduziram drasticamente as margens de lucro da Seacrest.