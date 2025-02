Movimentação de passageiros aéreos em Fortaleza passou de 283 mil em janeiro

Os dados estão disponíveis no Relatório de Demanda e Oferta da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) / Crédito: FERNANDA BARROS

O Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza movimentou 283.318 passageiros nos voos de janeiro deste ano. Destes, mais de 90% foram dentro no mercado doméstico. Além disso, a movimentação foi 27,75% maior do que a registrada em dezembro de 2024. Os dados estão disponíveis no Relatório de Demanda e Oferta da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), atualizado com estatísticas do setor relativas a janeiro de 2025.

Quando considerado o número de pessoas em rotas internacionais, é observado um crescimento de 25,9% no comparativo com o igual mês do ano anterior. Ao todo, foram mais de 18 mil passageiros.

Já, no que concerne ao transporte de cargas e correios, a Capital também se destacou, com um fluxo de mais de 2,3 milhões quilogramas (kg) no primeiro mês de 2025. O resultado foi 16,3% maior do que o registrado em janeiro de 2024 (2.061.248 kg). Além disso, há dados sobre o RPK, que mede a demanda do setor, por meio do cálculo do número de passageiros por quilômetros transportados, e o ASK, que determina a oferta calculando o total de assentos disponibilizados também por quilômetros rodados. Neste caso, Fortaleza registrou uma alta de 13% ante o igual mês do ano anterior e de 16,5%, respectivamente. A tendência de altas foi observada quase todo o ano de 2024, no qual, a demanda e a oferta aumentaram em nove dos doze meses.

A carga aérea internacional também registrou resultados positivos: foram movimentadas 65,1 mil toneladas, 6,9% acima da tonelagem processada em janeiro de 2024. Além disso, a demanda internacional, medida em RPK (passageiros por quilômetros transportados), cresceu 13,1% em relação a janeiro de 2024, ao passo que a oferta, medida em ASK (assentos por quilômetros oferecidos), registrou alta de 13,7% na mesma base de comparação. A tendência de crescimento também foi registrada no mercado doméstico: foram movimentados 8,6 milhões de passageiros em voos domésticos, resultado 5,3% acima do registrado em janeiro de 2024.