Haddad: desafio não será isentar IR, mas compensar isso cobrando de quem não paga imposto

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira, 21, que o desafio da ampliação da isenção do imposto de renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mim mensais será compensar a renúncia gerada por meio da cobrança de quem não paga de forma justa atualmente. "O desafio não vai ser isentar, o desafio vai ser compensar com quem não paga, e aí vamos ter que chegar no andar de cima e pedir, você que não está pagando nada enquanto o trabalhador paga 27% de imposto, vamos equilibrar esse jogo você vai pagar um pouco para alguém pagar menos", disse, em entrevista ao ICL Notícias .

"De maneira que os privilegiados, hoje, que não pagam impostos, vão pagar para que quem paga, que é o trabalhador, pague menos. Hoje, quem paga imposto no Brasil é a população de maior baixa renda, ou sobre consumo ou descontado no imposto de renda na fonte", disse Haddad, reforçando a busca para que haja um equilíbrio nas cobranças entre as faixas de renda e que o governo não está preocupado em aumentar a arrecadação com as reformas tributárias. "O princípio é manter o equilíbrio, mas fazendo mais justiça tributária", comentou.