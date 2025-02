Haddad: 90 dias iniciais do consignado privado serão para migração de empréstimo com juro menor

"Então, independentemente da Selic, você vai estar fazendo uma coisa pro bem da família brasileira. Às vezes o trabalhador nem sabe quanto tá pagando de juro. Ele toma o empréstimo que ele precisa. Consignado no e-social vai permitir juro muito menor no empréstimo, não importa onde esse trabalhador esteja empregado", afirmou o ministro.

Questionado se o programa não provocaria um endividamento das famílias brasileiras, Haddad ponderou que hoje a população já está endividada e pagando juros caros. "Nós vamos oferecer para os trabalhadores brasileiros uma coisa inédita que pode alavancar o PIB. Mas mais do que alavancar o PIB, estou falando de uma coisa estrutural", comentou Haddad.

Ao mencionar a alavancagem do PIB, Haddad ponderou que hoje a Selic está "momentaneamente" alta para combater a inflação e que faz "parte do jogo" usar a taxa de juros para conter o indicador.

"Ninguém deseja um descontrole inflacionário. Faz parte do jogo você usar taxa de juros para controlar a inflação e fazer o trabalho fiscal necessário para acomodar as coisas e tirando isso nós estamos fazendo uma coisa estrutural para o futuro do Brasil", disse o ministro da Fazenda.