Chinesa CATL e Volkswagen fecham colaboração para baterias elétricas diante da concorrência

A gigante chinesa de baterias Contemporary Amperex Technology (CATL) colaborará com a Volkswagen em baterias para veículos elétricos, novos materiais e outras peças automotivas, à medida que a montadora busca se adaptar ao mercado competitivo e em rápida evolução dos veículos elétricos. Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, 21, a CATL anunciou que assinou um memorando de entendimento com a Volkswagen para reforçar a sua parceria no desenvolvimento de baterias EV, novas aplicações de materiais e desenvolvimento de peças automotivas. A Volkswagen afirmou que a parceria com a CATL ajudará a fornecer melhores soluções de baterias aos seus clientes, apoiar a sua cadeia de abastecimento e satisfazer melhor as necessidades crescentes do mercado de EV.

A mudança surge em contexto de intensificação da concorrência no mercado chinês de veículos elétricos, onde vários fabricantes de automóveis locais estão a lançar veículos elétricos mais baratos e mais avançados a um ritmo muito mais rápido do que as marcas estrangeiras.