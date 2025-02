Bolsas da Europa fecham sem coesão com PMIs da região e discussões sobre Ucrânia

As bolsas da Europa encerraram a semana sem um sinal de consenso, refletindo reações aos dados de atividade da zona do euro e as vendas do varejo no Reino Unido. As discussões sobre um acordo de paz na Ucrânia continuam no radar, assim como as eleições para o parlamento da Alemanha no domingo.

Em Londres, o índice FTSE 100 fechou a sexta-feira, 21, perto da estabilidade (+0,04%), a 8.660,10 pontos, e acumulou perda de 0,84% na semana. Em Frankfurt, o DAX recuou 0,23%, a 22.264,29 pontos, com queda de 1,11% na semana. O CAC 40, de Paris, subiu 0,39%, em 8.154,51 pontos, reduzindo a queda semanal para 0,29%.