Bolsas da Ásia fecham em alta, com ações de tecnologia impulsionadas por Alibaba e IA

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 21/02/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta sexta-feira, à medida que ações de tecnologia saltaram após balanço animador da gigante de comércio eletrônico chinesa Alibaba, que reforçou o sentimento positivo deflagrado pela inteligência artificial da DeepSeek no fim do mês passado.