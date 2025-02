Aprovar orçamento trará sustentabilidade fiscal e juros menores, avalia Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira, 21, que o governo tem compromisso com o componente fiscal e defendeu que um orçamento equilibrado é a condição para o Brasil se desenvolver de forma sustentável, trazendo a inflação e os juros para patamares mais baixos. Ele também concordou que há, em alguns momentos, "dois pesos e duas medidas" na avaliação crítica sobre a política fiscal do governo, mas ressaltou que o governo não pode reclamar dessa situação, mas mostrar que, mesmo em condições adversas, entregará o país num cenário melhor que o recebido.

"O orçamento pode ser aprovado com equilíbrio nas contas, que é o que garante a sustentabilidade da economia brasileira no médio e longo prazo, crescimento com inflação baixa, que é a nossa obsessão, voltar a crescer como estamos crescendo, mas com inflação controlada", disse Haddad em entrevista ao ICL Notícias. "Ninguém de nós é ingênuo a ponto de não conhecer o desafio que estava colocado para o presidente Lula. Nós sabíamos o desafio que estava colocado para ele", afirmou Haddad.