Tarifas de Trump não têm efeitos imediatos na Vale, mas há impactos secundários, diz CEO

Pimenta afirmou ainda que os preços atuais do minério de ferro respondem a um mercado de equilíbrio e, se as cotações caírem abaixo de US$ 90, cerca de 150 milhões de toneladas deixarão de ser oferecidas globalmente e o preço se corrigirá.

O presidente da Vale definiu o desempenho da companhia em 2024 como "sólido" e se disse satisfeito com os resultados alcançados pela gestão até o momento. "Estou feliz com os resultados que alcançamos até aqui. Concluímos 2024 com desempenho sólido, reduzimos a taxa de frequência de lesões e alcançamos 57% do programa de descaracterização de barragens a montante. Não queremos ter mais barragens de nível três até o fim de 2025", disse.

Ele também disse que a empresa pretende concluir no segundo trimestre deste ano a revisão dos ativos da Vale Base Metals (VBM), subsidiária voltada à produção de minerais não ferrosos, como níquel e cobre.

Pimenta sublinhou, ainda, o foco da gestão em otimizar dispêndios de capital, ao que associou redução na orientação e capex.

Na quarta-feira, 19, a Vale comunicou ao mercado novas projeções de investimentos para 2025: o capex total caiu de US$ 6,5 bilhões para US$ 5,9 bilhões, sendo o investimento em crescimento de US$ 1,6 bilhão, ante US$ 2 bilhões a US$ 2,5 bilhões anteriormente, e o investimento em manutenção de US$ 4,3 bilhões, ante US$ 4 bilhões a US$ 4,5 bilhões.