Petrobras assina contrato com a britânica Centrica para compra de GNL

A Petrobras informou, nesta quinta-feira, 20, que assinou um contrato de compra e venda de gás natural liquefeito (GNL) com a companhia britânica Centrica. Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o documento prevê a compra de 0,8 milhão de toneladas por ano de GNL pela brasileira durante 15 anos, a partir de 2027.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O suprimento de GNL será entregue a partir do portfólio da Centrica, incluindo as plantas de liquefação Sabine Pass e Delfin LNG. Porém, o acordo está sujeito à tomada de decisão final de investimentos do projeto Delfin LNG, atualmente em desenvolvimento pela Delfin Midstream.