Para Casa Branca, reduzindo gastos de governo dos EUA, inflação e juros dos Treasuries cairão

O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, afirmou que uma das prioridades do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é o "controle da inflação americana". Durante uma coletiva de imprensa para "celebrar os feitos do primeiro mês" do novo governo republicano, Hassett disse estar otimista com o futuro do índice inflacionário do país.

"Nossas políticas dão muitos motivos para o enorme otimismo econômico dos americanos. Estamos reduzindo os gastos do governo e, ao reduzir esses gastos, reduzimos a inflação", destacou Hassett. "Se a inflação cair, os rendimentos dos Treasuries de 10 anos também irão para baixo", acrescentou.