PagBank tem lucro líquido de R$ 631 Mi no 4º trimestre de 2024, alta de 21% em um ano

O PagBank (ex-PagSeguro) registrou lucro líquido de R$ 631 milhões no quarto trimestre de 2024, crescimento de 21% em relação ao mesmo intervalo de 2023. O lucro consolidado do ano passado foi de R$ 2,3 bilhões, crescimento de 28% ante o ano anterior e o maior patamar da história da companhia. Segundo a companhia, os resultados cresceram diante de um novo aumento dos volumes processados e também dos negócios de seu banco digital. O número de clientes subiu em 2,1 milhões entre o final de 2023 e o mesmo período do ano passado, para 33,2 milhões, sendo 11,4 milhões em banco digital, 6 milhões em banco e adquirência e 300 mil apenas com adquirência.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As maquininhas do PagBank processaram R$ 146 bilhões em transações no quarto trimestre de 2024, um volume 28% maior que o do mesmo intervalo de 2023. O crescimento foi puxado pelas operações de Pix, que em um ano, passaram de 7% para 17% do volume processado.

O maior crescimento foi nas grandes contas, no e-commerce e em operações para fora do País, com alta de 45% nos volumes, enquanto o volume processado por micro, pequenas e médias empresas aumentou 21%. No negócio de serviços financeiros, a carteira de crédito ampliada subiu 46% em um ano, chegando a R$ 48 bilhões. O PagBank passou a contabilizar neste indicador as operações de antecipação de recebíveis, que subiram 47% em um ano e chegaram a R$ 44,7 bilhões. O restante da carteira estava em operações como consignado e cartão de crédito. A inadimplência do portfólio caiu de 3,2% para 2,3%, pelo critério de atrasos acima de 90 dias.