Lucro líquido do Mercado Livre salta 287,2% no 4Tri24 ante um ano antes, para US$ 639 mi

O Mercado Livre registrou lucro líquido de US$ 639 milhões no quarto trimestre, alta de 287,2% frente ao mesmo período de 2023. No ano completo, o indicador atingiu US$ 1,9 bilhão, com margem de 9,2%.

O desempenho do trimestre, segundo a companhia, reflete os investimentos estratégicos feitos no marketplace, voltados para a experiência do usuário, sortimento e recursos de logística.