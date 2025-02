IGC reduz estimativa de safra global de grãos em 2024/25 para 2,301 bilhões de t

Para a soja, a projeção de produção em 2024/25 foi reduzida em 2 milhões de t, para 418 milhões de t, com perspectivas reduzidas para Argentina e Paraguai, embora 5% maiores em comparação com um ano antes, com safras robustas do Brasil e dos EUA. O consumo global da oleaginosa subiu de 408 milhões de t para 410 milhões de t, de acordo com a estimativa. O IGC ainda reduziu as estimativas de estoque, de 84 milhões de t para 82 milhões de t. Em 2023/24, a produção foi estimada em 396 milhões de t, com consumo de 385 milhões de t e estoques de 74 milhões de t.

Quanto ao milho, o conselho reduziu sua estimativa de produção de 2024/25 em 3 milhões de t, para 1,216 bilhão de t. A projeção de consumo foi reduzida de 1,239 bilhão de t para 1,238 bilhão de t. Já a estimativa dos estoques subiu 3 milhões de t, para 275 milhões de t. Para 2023/24, a estimativa de produção é de 1,231 bilhão de t, com consumo de 1,227 bilhão de t e estoques de 297 milhões de t.

Em relação ao trigo em 2024/25, o IGC aumentou em 1 milhão de toneladas sua projeção de produção, para 797 milhões de t. O consumo foi ampliado de 805 milhões de t para 806 milhões de t. Já os estoques foram reduzidos em 1 milhão de t, para 264 milhões de t. Em 2023/24, a estimativa de produção ficou em 795 milhões de t, com consumo de 807 milhões de t e estoques de 273 milhões de t.