Gerdau repensará investimentos no País se governo não defender setor, diz CEO: 'É frustrante'

O executivo lembrou que a companhia anunciou na quarta-feira, 19, uma previsão de investimentos de R$ 6 bilhões no País em 2025, mantendo o nível do ano anterior. Assim, ele diz que, para este ano, essa cifra deve ser mantida.

Ele afirmou ainda que as empresas chinesas exportam aço subsidiado com dinheiro público.

Werneck disse que a companhia deixou de usar o termo proteção e passou a preferir o termo "defesa comercial", por entender que a empresa é competitiva em cenários isonômicos, mas que a atual conjuntura exige mecanismos de defesa contra importações que não respeitam as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC). "Sempre competimos de igual para igual. Nunca precisamos de proteção. A questão é defender a indústria contra uma competição desleal", afirmou.

O CFO da companhia, Rafael Japur, disse que a empresa poderia estar vendendo cerca de 10% a mais de aço no Brasil se importações não tivessem dobrado nos últimos anos.

Werneck afirmou que a empresa tem pela frente a conclusão do laminador de bobinas laminadas a quente em Ouro Branco (MG), com início previsto para fevereiro. "Vamos começar a operar laminador com dificuldade de vender", disse, em referência à sobreoferta de aço importado no Brasil.

Ele explicou que a empresa já hibernou outra fábrica em Barão dos Cocais (MG), devido ao excesso de importações.