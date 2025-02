Faturamento da indústria de alimentos do Ceará foi a 3º maior do Nordeste

O faturamento anual da indústria de alimentos do Ceará foi de R$ 17 bilhões em 2024. O montante foi o terceiro maior do Nordeste , atrás apenas da Bahia e de Pernambuco.

O desempenho do Estado , por mais que tenha permanecido estável em relação ao valor faturado, já que em 2023 ele também foi de R$ 17 bilhões, destacou-se com um crescimento aproximado de 31,75% na quantia exportada , que passou de US$ 211 bilhões para US$ 270 bilhões.

Segundo a representante do setor, no Ceará, também houve um aumento no número de empresas abertas (1.411) e no de empregos diretos (51.107) no campo alimentício, de 16,67% e 8,51% , respectivamente.

As informações fazem parte do Balanço Anual da Indústria de Alimentos divulgado pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia) divulgado nesta quinta-feira, 20 de fevereiro.

Os resultados do Ceará vão ao encontro do Brasil, que também apresentou uma atuação positiva, com um faturamento de R$ 1,277 trilhão. O aumento foi de 9,98% em relação ao ano anterior. Já no que concerne à participação no PIB, ela foi de 10,8%.

Outro ponto a se ressaltar, é a participação do setor no Produto Interno Bruto (PIB) do Estado, que é de 7,1%, com R$ 247 bilhões . A quantia também é a terceira maior da Região .

Esse segmento, inclusive, conforme o comentado pelo presidente executivo da Abia, João Dornellas, “está exportando produto com um maior valor agregado”, já que, nos últimos cinco anos, houve um crescimento de 29,2% no volume comercializado, enquanto no valor a alta foi de 72,7%.

Na exportação, também foi observado destaque no País, que pelo terceiro ano consecutivo foi o maior exportador de alimentos industrializados em volume do mundo. No ano passado, foram 80,3 milhões de toneladas, 10,4% acima do apurado em 2023.

Dentre os principais mercados estão: a Ásia, (38,7%), seguida da Liga Árabe (18,9%) e da União Europeia (12,6%). Já os produtos mais comprados são as proteínas ligadas a animais, com US$ 26,2 bilhões, produtos do açúcar, com US$ 18,9 bilhões, e produtos de soja, com US$ 10,7 bilhões.

Em relação à geração de empregos no setor, que de acordo com o informado pela associação, é o que mais emprega na indústria brasileira, foram criados 72 mil novos postos de trabalho formais e diretos, o equivalente a 25% do ofertado na indústria de transformação brasileira. Somado aos indiretos, 288 mil, foram 360 mil novas vagas.

“Apesar do contexto desafiador para os custos de produção (que foi ocasionado pelos acontecimentos climáticos e a desvalorização do real), o desempenho da indústria de alimentos foi positivo. A ampliação da produção de alimentos industrializados contribuiu, de forma importante, para a geração de emprego e renda no país”, explicou João.