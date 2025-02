Dólar cai com exterior após aceno de Trump à China

Com agenda doméstica de indicadores esvaziada e sem surpresas vindas de Brasília, os negócios no mercado de câmbio local foram pautados pelo ambiente externo na sessão desta quinta-feira, 20. O real se apreciou moderadamente em dia de enfraquecimento global do dólar, após Donald Trump acenar com um possível acordo comercial com a China. Isso reforça a tese de que o presidente americano vai usar a ameaça de tarifaço para abrir canais de negociação, o que mitiga temores de acirramento da guerra comercial.

Divisas emergentes também se beneficiaram da valorização das commodities, em especial do minério de ferro, após o Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) prometer medidas para estimular o crescimento e mitigar a crise no setor imobiliário.

Em baixa desde a abertura dos negócios, o dólar fechou em queda de 0,39%, a 5,7044, após ter tocado mínima a R$ 5,6870. O real, que vem liderando o desempenho entre emergentes nas últimas semanas, hoje exibiu ganhos inferiores a de seus pares latino-americanos. "O cenário externo está mais ameno após Trump tirar um pouco o pé na questão do tarifaço e com a perspectiva de melhora no quadro geopolítico. A Ucrânia sinalizou hoje à tarde que pode aceitar ouvir proposta de Trump para encerrar a guerra", afirma o superintendente da mesa de derivativos do BS2, Ricardo Chiumento. Um dia após ser chamado de ditador por Trump, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que está pronto para um "acordo forte e realmente benéfico" com o presidente americano. "Todos precisam do sucesso nas relações com os Estados Unidos", afirmou o ucraniano, que conversou hoje com enviado especial de Trump para a região.

Termômetro do comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis divisas fortes, o índice DXY apresentou queda firme e não apenas furou o piso de 107,000 pontos como desceu até a mínima aos 106,356 pontos. Euro e libra acentuaram os ganhos após fala de Zelensky, ao passo que o iene avançou mais de 1% com a perspectiva de mais alta de juros no Japão. Chiumento avalia que cresce a percepção de que a política tarifária de Trump, apesar de menos agressiva do que o previsto, pode afetar mais a economia dos EUA do que a dos parceiros. O prognóstico é de inflação persistente com redução do crescimento. "Essa perspectiva de desaceleração dos EUA tem favorecido outras moeda globais e também o real", afirma o superintendente da mesa de derivativos do BS2. "Vejo um suporte muito forte do dólar em R$ 5,70. Se fechar consistentemente abaixo disso por alguns dias, pode buscar R$ 5,60".

A MCM Consultores avalia que o cenário para a moeda brasileira no médio prazo ainda é desfavorável. A consultoria projeta taxa de câmbio de R$ 6,00 em dezembro deste ano e de R$ 6,20 no fim de 2026. Entre os fatores que podem levar a uma depreciação do real, a consultoria ressalta que as dúvidas sobre a qualidade e magnitude do ajuste fiscal - e da própria dinâmica da dívida pública - "devem retomar com força mais à frente". "Esse cenário tem por base a perspectiva de uma campanha polarizada entre forças políticas tradicionais, e pode se modificar no caso de reviravolta que permita a viabilidade política-eleitoral de candidaturas percebidas pelo mercado como reformistas", afirma a consultoria.