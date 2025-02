DF e Sergipe têm as maiores altas em despesas correntes em 2024, aponta Tesouro

Distrito Federal e Sergipe apresentaram os maiores crescimentos de suas despesas correntes no ano passado ante 2023. No caso do DF, o avanço foi de 20%, e de SE, 18%. Os números foram divulgados nesta quinta-feira, 20, pelo Tesouro Nacional no Relatório Resumido de Execução Orçamentária em Foco dos Estados e Distrito Federal do 6º bimestre de 2024, que revela os resultados fechados do ano passado.

Já as menores altas nas despesas correntes, entre 2023 e 2024, foram registradas no Rio Grande do Sul (4%) e Alagoas (6%). As despesas de pessoal tiveram a maior participação na composição de gastos correntes em relação à receita total em todos os Estados. Nessa correlação, as maiores proporções ocorreram no Rio Grande do Norte (72%), Rio Grande do Sul (64%), Rio de Janeiro (61%) e Minas Gerais (61%) - esses três últimos estão no Regime de Recuperação Fiscal (RRF). Por outro lado, os Estados com menores gastos nessa rubrica foram o Espírito Santo (41%), Amazonas (43%) e Maranhão (44%).

No caso das receitas correntes, os avanços mais expressivos foram localizados no Maranhão (26%) e Sergipe (20%). Na comparação com 2023, todos os Estados apresentaram elevação em suas receitas correntes realizadas, sendo as menores elevações verificadas nos Estados do Mato Grosso do Sul (3%), Rio Grande do Sul (5%), Rio de Janeiro (5%) e Rio Grande do Norte (5%), informou o Tesouro.

Ainda segundo o órgão, Rio Grande do Norte e Mato Grosso foram as Unidades da Federação que tiveram os maiores crescimentos no indicador da Dívida Consolidada (DC), com altas de 62% e 63%, respectivamente. Já o Distrito Federal (-27%), Rondônia (-9%) e Maranhão (-9%) foram os Estados que mais reduziram a DC em 2024 ante 2023.