Bolsas da Europa sobem com reação positiva a balanços; exceção, Londres cai com petrolíferas

Da temporada de balanços, a Anglo American era destaque positivo, com ganho de 3,3% em Londres. Embora a mineradora britânica tenha sofrido prejuízo bem maior do que o esperado em 2024, as baixas contábeis relativas à unidade de diamantes De Beers vieram em linha com o previsto, segundo analistas da RBC Capital Markets.

Também na esteira de balanços, o banco britânico Lloyds saltava 4,2% e a mineradora anglo-australiana Rio Tinto subia 1,2%.

Por outro lado, a Airbus recuava 1,3% em Paris, após a fabricante aviões divulgar Ebit ajustado e previsão de entregas abaixo do consenso e a montadora francesa Renault caía marginalmente.