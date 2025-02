BCE tem prejuízo recorde de 7,94 bilhões de euros em 2024 com custos elevados de juros

O Banco Central Europeu (BCE) registrou prejuízo recorde em 2024, de 7,94 bilhões de euros, de acordo com relatório publicado nesta quinta-feira, 20. Segundo a instituição, o resultado negativo foi causado pelos custos elevados de juros, que superaram a receita obtida com títulos adquiridos em períodos de taxas baixas. Embora o BCE espere voltar a ter lucro, não descarta novas perdas nos próximos anos - ainda que menores do que as registradas em 2023 e 2024, aponta o docuumento.

O BCE atribuiu as perdas às medidas adotadas pelo Eurosystem para cumprir seu principal objetivo: "manter a estabilidade de preços".