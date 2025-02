Anglo American sofre prejuízo bem maior do que o esperado em 2024, com baixas contábeis

A mineradora Anglo American sofreu prejuízo líquido de US$ 3,07 bilhões em 2024, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 20. Analistas previam prejuízo anual bem menor, de US$ 116,9 milhões, de acordo com levantamento da Visible Alpha.

O resultado foi atribuído a baixas contábeis no valor de US$ 3,8 bilhões, incluindo US$ 2,9 bilhões relacionados à unidade de diamantes De Beers.