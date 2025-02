Alibaba decepciona com lucro de US$ 6,36 bi, mas agrada com receita de US$ 38,38 bi

O Alibaba Group, gigante chinesa de comércio eletrônico, apresentou lucro abaixo do esperado, mas receita acima das expectativas de analistas, em relatório publicado nesta quinta-feira, 20, sobre o terceiro trimestre fiscal, encerrado em dezembro. O lucro líquido foi de 46,43 bilhões de yuans (US$ 6,36 bilhões), o que representou um avanço de 333% em relação a igual período do ano anterior.

O valor representa um lucro de 20,39 yuans (US$ 2,79) por American Depositary Receipt (ADR), abaixo da estimativa da FactSet, de US$ 2,85.