Alckmin diz que será lançada mais uma tranche de LCDs de US$ 10 bi para a indústria

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta quinta-feira, 20, que será lançada mais uma tranche de Letra de Crédito de Desenvolvimento (LCD) de US$ 10 bilhões para a indústria. "É crédito com juro menor para estimular o desenvolvimento industrial", frisou Alckmin.

Ele ainda mencionou a aprovação do programa Acredita Exportação, programa que eleva o porcentual de ressarcimento tributário que incide sobre os produtos que as MPEs vendem ao mercado externo. "É estímulo para exportar mais", disse.