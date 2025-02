Aeroportos fecham janeiro com alta de 5,3% no fluxo doméstico e recorde internacional, diz Anac

Os aeroportos brasileiros registraram alta no fluxo de passageiros em voos domésticos e internacionais durante o mês de janeiro. Conforme os dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), foram 2,7 milhões de viajantes internacionais, um recorde de movimentação para o mês e um crescimento de 15,2% na comparação com 2024.

Nas rotas domésticas, foram 8,6 milhões de passageiros, 5,3% acima do registrado em janeiro de 2024. O fluxo somado nos voos domésticos e internacionais em janeiro de 2025 alcançou 11,3 milhões de passageiros, 7,5% acima do registrado no mesmo período do ano anterior.