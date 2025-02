A taxa de inscrição do concurso do Ibama deve ser paga até esta quinta-feira, 20

Ao todo, no certame, estão sendo ofertadas 460 vagas de nível superior, sendo quatro no Ceará

As pessoas que se inscreveram no concurso do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) têm até esta quinta-feira, 20, para realizar o pagamento da taxa de inscrição.

Ao todo, no certame, estão sendo ofertadas 460 vagas de nível superior, sendo quatro no Ceará, além do cadastro reserva. Das oportunidades, que são distribuídas para as 27 unidades da federação, 130 são para o cargo de analista administrativo e 330 para o de analista ambiental.