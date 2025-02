TJ-GO mantém competência e exclui créditos fiduciários de recuperação judicial da AgroGalaxy

Entre os embargos rejeitados estão os apresentados por Sumitomo Chemical, Helm do Brasil, Fertilizantes Tocantins e pela própria AgroGalaxy. As empresas alegavam omissões e contradições nas decisões anteriores, além de questionarem a validade dos contratos e a necessidade de perícia prévia. Em todos os casos, o relator rejeitou os pedidos, afirmando que os recursos buscavam apenas rediscutir matérias já analisadas.

O Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) rejeitou os recursos de quatro partes que buscavam reverter decisões relacionadas à recuperação judicial da AgroGalaxy, que soma R$ 4,6 bilhões em dívidas. As decisões, assinadas pelo desembargador Breno Caiado, da 11ª Câmara Cível, mantêm a competência da Justiça goiana para conduzir o processo e confirmam que créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis e grãos não se submetem à recuperação da companhia, considerada uma das maiores plataformas varejistas de insumos e serviços agrícolas.

Sobre o pedido de perícia, a decisão destacou que essa medida é excepcional e dispensável quando a documentação inicial é suficiente para o deferimento do pedido.

"A competência para processar a recuperação judicial recai sobre o juízo do principal estabelecimento, considerando o volume de negócios e o centro de governança", afirmou o relator.

A Sumitomo Chemical, que tem R$ 55,9 milhões a receber, questionava a competência da 19ª Vara Cível de Goiânia e solicitava perícia prévia para avaliar a documentação apresentada no pedido de recuperação. O desembargador entendeu que o principal estabelecimento da AgroGalaxy está localizado em Goiânia, conforme determina a Lei 11.101/05.

O pedido foi rejeitado, com o TJ-GO afirmando que a análise sobre a essencialidade deveria ocorrer em primeira instância. O tribunal reiterou que a cessão fiduciária transfere a propriedade dos bens ao credor, tornando o crédito extraconcursal, fora do alcance da recuperação judicial.

A Helm do Brasil, por sua vez, contestava a competência da Justiça goiana, alegando que o principal estabelecimento da AgroGalaxy estaria em São Paulo. O desembargador rejeitou o argumento, reforçando que a maior parte das atividades da empresa se concentra no Estado de Goiás. "Parte substancial da atividade do grupo econômico está situada nesta região, alinhada ao centro administrativo localizado nesta Comarca", justificou.

Em outro caso, a Fertilizantes Tocantins tentou assegurar o direito de execução de garantias contra terceiros coobrigados. O tribunal considerou a demanda prejudicada, uma vez que o juízo de primeira instância já havia reconhecido esse direito. "Julgar-se-á prejudicada a pretensão quando já tiver sido plenamente alcançada em outra via", pontuou o relator.

A AgroGalaxy entrou com pedido de recuperação judicial em setembro de 2024, alegando dificuldades para rolar dívidas e perdas relacionadas ao ciclo de crédito e à queda nos preços das commodities.