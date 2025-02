Supermercado St Marche entra com pedido na Justiça para negociar R$ 639 milhões em dívidas

O grupo de supermercados St Marche, voltado à alta renda, entrou nesta semana com um pedido na 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo para renegociar dívidas que somam R$ 639 milhões. O juiz Jomar Juarez Amorim aceitou parte do pedido, suspendendo execuções por 60 dias, com o alerta de que o prazo é improrrogável. Em nota, o St Marche diz que "está avaliando alternativas para melhorar sua saúde financeira e seguir crescendo de forma sustentável" e que "segue operando normalmente".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No pedido ao juiz, o St Marche destaca uma situação financeira complicada, em que o caixa da empresa ficou negativo em R$ 10 milhões em janeiro.

Foram R$ 94 milhões em faturamento no mês passado, enquanto as dívidas a pagar no período somaram R$ 103 milhões. A rede de supermercados afirma que, sem a ação judicial, não conseguiria mais operar, pois toda sua receita seria para pagar dívidas, que cresceram devido à elevação dos juros. Nos últimos dias, a situação se agravou.

Os credores do fundo Quatá Plus declararam o vencimento antecipado de obrigação no valor de R$ 8,25 milhões, em razão de protestos de títulos sofridos pela holding Hortus. O St Marche afirma que também teve dificuldades em evitar que o fundo Alternative Assets, do BTG, declarasse o vencimento antecipado de debêntures. Houve ainda descumprimento de covenant (compromissos de contratos que servem para proteger os credores) financeiro assumido pelo grupo com o Alternative Assets I, que desencadearia a "iminente declaração de vencimento antecipado" de R$ 275 milhões, garantidos pelas ações da holding do grupo.

A empresa ressalta ainda ter R$ 42 milhões em aberto com fornecedores, ou seja, em valores a pagar. O St Marche afirma que "tem enfrentado severa crise financeira, em especial em virtude da situação macroeconômica do Brasil e os sucessivos aumentos da taxa de juros, que hoje é refletida no relevante endividamento" do grupo, conforme a petição inicial, de 41 páginas, obtida pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. "Concedo em parte a tutela de urgência cautelar, apenas para determinar a suspensão de execuções contra as requerentes", escreve o juiz em sua decisão, ressaltando que a medida está restrita a créditos sujeitos a recuperação judicial, pelo "prazo improrrogável de 60 dias".

Antes de entrar na Justiça, a rede de supermercados abriu, no último dia 16, procedimento de mediação na Câmara Especial de Resolução de Conflitos Empresariais, para renegociação das dívidas com os credores financeiros. Como se formou a crise financeira Como parte de uma estratégia para atender uma fase de "franco" crescimento do varejo no período da pandemia, a rede diz ter investido R$ 120 milhões para acelerar a abertura de novas lojas. O número de unidades saltou de 21 para 33, entre meados de 2021 e agosto de 2023.