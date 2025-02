Senado aprova, por 65 a 1, projeto de lei complementar que resgata restos a pagar cancelados

O impacto da medida é incerto. O relator da proposta, senador Carlos Portinho (PL-RJ), disse que o impacto máximo seria de R$ 4,6 bilhões, de acordo com dados do Tesouro Nacional. "Esse valor representa o teto estimado, ou seja, um limite máximo teórico. Na prática, impacto real deve ser significativamente menor, uma vez que as restrições que imponho no substitutivo limitam a abrangência da medida, reduzindo a quantidade de despesas passíveis de prorrogação e o montante efetivamente afetado", disse o senador ao ler seu relatório na tribuna do Senado.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), porém, citou um impacto ainda maior, em torno de R$ 15,7 bilhões. Contou que desde dezembro tem pedido a interlocutores do governo para que o assunto fosse resolvido, mas que não foi atendido. "Ainda no ano passado, em dezembro, tratei por diversas vezes desse tema com atores do governo federal, dentre eles Jaques Wagner, Alexandre Padilha e Randolfe Rodrigues, solicitando que o governo pudesse fazer, como fez em outros anos, um decreto de prorrogação dos RAPs", afirmou.

Alcolumbre continuou dizendo: "Perdi as contas de quantas vezes, ainda em janeiro, no recesso parlamentar, falei com Randolfe e com atores do governo, solicitando a providência do decreto para salvar esses recursos". O presidente do Senado afirmou que muitas obras "ficaram presas por dois ou três anos na burocracia".

"Trabalhei muito para que fosse por decreto. Como não deu por decreto, estamos cumprindo com nossas obrigações, que é legislar, e propor uma lei para salvar R$ 15,7 bilhões, sendo que, desse valor, R$ 6,4 bilhões são de RP1 (despesas obrigatórias do Executivo), R$ 6,2 bilhões são de RP2 (despesas discricionárias do Executivo) e apenas R$ 3 bilhões remanescentes de obras importantes iniciadas fruto de desejo de parlamentares", finalizou.

A proposta, de autoria do líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), é sucinta. Diz apenas que os RAPs não processados e inscritos a partir de 2019 poderão ser liquidados até o fim do exercício de 2026, inclusive os que tenham sido cancelados no fim do ano passado. Os RAPs não processados são aquelas despesas que, no exercício para a qual foram previstas, não chegaram nem a entrar na fase de liquidação, que é prévia ao pagamento.