Musk considera enviar cheques de US$ 5 mil a todos os norte-americanos usando economias do Doge

O chefe do Departamento de Eficiência Governamental dos EUA (Doge, na sigla em inglês), Elon Musk, afirmou no X que pretende discutir com o presidente Donald Trump uma proposta chamada "Dividendos do Doge". O plano prevê a devolução de um cheque de reembolso de US$ 5 mil aos contribuintes, financiado pelas economias geradas pelo Departamento.

No X, James Fishback, CEO da empresa de investimentos Azoria, sugeriu que "um cheque de reembolso fiscal seja enviado após a expiração do Doge, em julho de 2026, financiado exclusivamente por uma parte das economias totais" obtidas pelo Departamento. Musk respondeu à ideia dizendo que iria "verificar com o presidente".